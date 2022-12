VIDEO. De “big fish” is eindelijk gevangen op WK darts, uitgejouwde Duitser is eerste die uitgooit met score van 170

Pas op de negende dag van een WK is een speler erin geslaagd om uit te gooien met een score van 170, de zogenaamde “big fish”. Het was uitgerekende de Duitser Martin Schindler die de “big fish” als eerste ving. In zijn tweederondpartij koos het publiek in Ally Pally de kant van de Engelse thuisspeler Martin Lukeman, maar uiteindelijk haalde de listige Schindler zijn gram. Hij stootte met 3-1 door naar de derde ronde waarin topper Michael Smith wacht.