Strijdend Standard sleept punt uit de brand op AA Gent: “Voelt als een overwinning”

In de Ghelamco Arena vond Standard terug wat het op de Bosuil verloren was: zijn strijdershart. Voetballend lagen de Rouches 90 minuten onder tegen een dominant AA Gent, maar op basis van wilskracht, een strakke organisatie en met wat hulp van paal en lat slaagde Standard er toch in om een punt uit de brand te slepen tegen een rechtstreekse concurrent in de subtop van het klassement.

“Dit punt voelt bijna als een overwinning”, sprak een tevreden Ronny Deila na de wedstrijd. “We komen uit een moeilijke periode en speelden tegen een erg goede tegenstander. Ik wilde inzet, energie en een hecht team zien op het veld. Dat hebben mijn spelers ook geleverd. Ik ben ongelofelijk trots op hen. Ze hebben tot het bittere einde gestreden voor elkaar. Dit kan een heel belangrijk punt zijn voor ons.”

Het positieve discours van de Noorse coach valt wel te begrijpen. Na een bewogen week met de zaak-Raskin en de afstraffing op Antwerp kwam Standard zwaargehavend aan de aftrap in Gent. Naast de geschorsten Zinckernagel en Laifis moest Deila ook nog eens kapitein Dussenne missen door griep. De 17-jarige Lucas Noubi kwam daardoor voor de tweede keer dit seizoen aan de aftrap en leverde een vlekkeloze prestatie af onder zware Gentse druk. “Hij staat er op zijn zeventiende. Die jongen heeft vandaag indruk gemaakt”, werd hij bewierookt door Deila.

Gered door paal en lat

Al was er dus ook wel wat geluk mee gemoeid. Voor de rust trof de thuisploeg twee keer het doelkader: halfweg de eerste helft strandde een schot van Hjulsager op de paal en net voor het rustsigaal spatte een kanonskogel van Odjidja uiteen op de lat. Ook Bodart werd een vijftal keer aan het werk gezet, maar de Luikse doelman gaf geen krimp en pakte zo zijn achtste clean sheet van dit seizoen. Deila: “Hij staat al een heel seizoen goed te keepen en pakte ook vandaag weer een paar goede ballen.”

“Geen strafschop”

Het Luikse gevaar bleef beperkt tot één moment, halfweg de tweede helft. Op een doorgekopte bal beroerde Ngadeu de bal met de hand op de rand van de zestien. Scheidsrechter Erik Lambrechts wees eerst naar de stip, maar bedacht zich na een bezoekje aan het videoscherm. “Ook voor mij was dat geen strafschop”, was Deila eerlijk. “Maar als ik kijk naar de strafschoppen die al voor en tegen ons zijn gefloten, dan ben ik van niets meer zeker. Tegen Eupen kreeg Raskin een strafschop tegen voor een vergelijkbare fase. Dan moeten ze nu ook consequent zijn.”

Versterking gevraagd

Voor de rest liet Standard op offensief vlak ook nu weer weinig of niets zien. “Uiteraard willen we zelf ook meer creëren, maar tegen een sterke tegenstander moet je ook kunnen afzien en standhouden als team. Dat hebben we vandaag gedaan.” De top vier blijft zo in het vizier, maar zonder Raskin en Amallah zal er deze winter toch iets moeten gebeuren om van dit Standard een kanshebber te maken voor de Champions Play-Offs. Benieuwd wie de Amerikaanse eigenaars uit hun hoed gaan toveren.

AA Gent: Nardi (6) - Okumu (6), Ngadeu (6), Torunarigha (6) - Samoise (6), Odjidja (7), Owusu (7), Hauge (5) - Hong (6), Hjulsager (6)- Cuypers (5).

Standard: Bodart (7) - Noubi (7), Bokadi (6), Laursen (6) - Melegoni (6), Balikiwisha (6), Cimirot (6), Alzate (5), Dønnum (6) - Davida (5), Perica (5).

Vervangingen: 59‘ Hauge door Fofana, 67’ Davida door Dragus (6), 75‘ Owusu door Depoitre, 75’ Samoise door Castro Montes, 83‘ Hjulsager door Salah, 84’ Cimirot door Kuavita, 91’ Perica door Ohio, 92’ Balikwisha door Canak.

Doelpunten: geen

Gele kaarten: 32‘ Laursen (obstructie), 56’ Bokadi (tackle), 66‘ Perica (overtreding), 73’ Cimirot (protest), 93’ Canak (spelbederf)

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Lambrechts (7)

Toeschouwers: 12.247