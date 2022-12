Amerikaanse presentator lacht met kleding van Zelenski tijdens bezoek aan Biden: “Juist manager van stripclub”

Carlson, die zelf toegeeft nooit te beroerd te zijn om omstreden uitspraken te doen, gooide nog wat olie op het vuur met de opmerking dat hij verbaasd was “dat niemand Zelenski uit het Congres gooide.”

Het leverde op Twitter hilarische reacties op en het blad Daily Mail vroeg zelfs in een peiling aan de lezers om hun reactie. Een kleine greep: “Kennelijk komt Carlson vaak in een stripclub als hij weet hoe managers zich daar kleden” en “ironisch, als Zelenski in een maatpak was komen opdagen had Carlson daar ook kritiek op gehad.” Een verwijzing naar de kritische houding van de presentator richting Oekraïne dat hij al eens “één van de meest corrupte landen ter wereld” heeft genoemd en hem de bijnaam ‘fan van Poetin’ opleverde. Dat ging zover dat Carlson eerder in een interview met dagblad The New York Times vond dat hij moest verklaren geen spion voor Moskou te zijn.

© EPA-EFE

“Belediging”

Een enkeling was het eens met Carlson. Vanuit Texas kwam deze reactie van iemand die zich alleen maar Steve noemde: “Geweldige woorden van Tucker. Hoe durft die gozer zo aan te komen in het Witte Huis. Dat is een belediging voor onze grote natie. We zijn de leiders van de vrije wereld en verdienen respect.”

Of Zelenski de commotie heeft meegekregen, is niet duidelijk, maar de vraag waarom hij zich constant in legergroen presenteert, heeft hij al eerder beantwoord. Hij stelde dat hij pas uit het ‘groen’ gaat als Oekraïne de overwinning heeft behaald in de oorlog tegen Rusland. “Zie het als een soort oorlogsbaard.” Overigens heeft hij ook sinds de invasie een klein baardje. De president wil zo overal uitstralen dat hij een oorlogspresident is. Het maakt onderdeel uit van zijn pr-strategie die hij ook in tal van speeches en beelden uit wil dragen: hier staat een onverzettelijk iemand.

Niet nieuw

Overigens is het niet nieuw dat een leider in oorlogstijd zich in Amerika zonder pak presenteert. In de Tweede Wereldoorlog baarde de Britse premier Winston Churchill opzien door bij zijn bezoek aan Washington op te dagen in wat de Britten een zogenoemde siren suit noemen, een pak uit één stuk, een soort overall.

Hij is er te jong voor, maar dat zal de altijd in een saai pak met een even saai gestreepte das uitgeruste Carlson ook niet passend hebben gevonden. Overigens zal de kleding van de Oekraïense president van pas zijn gekomen. Zijn met veel geheimen omgeven bliksemreis naar de VS begon aan de frontlinie in het oosten van zijn land, waarna hij in een trein naar de Poolse grens reed waar hij werd opgewacht door een konvooi van zwarte gepantserde Amerikaanse terreinwagens die hem naar een Pools vliegveld vervoerden waar een Amerikaans militair vliegtuig klaarstond.

Wereldwijde vraag

De kleding van de president wordt gemaakt door het bedrijf M-TAC, dat sinds de inval van de Russen vooral militaire kleding, tactische uitrustingen en schoenen produceert in Kiev en Lviv. Sinds Zelenski het draagt is er ook wereldwijd vraag naar. Sites als Amazon verkopen het spul ook. Onlangs moest de onderneming aan de klanten meedelen dat het populairste kledingstuk, een fleece jacket, uitverkocht is.

Tucker Carlson mag er van gruwen, maar in mei leverde een van Zelenski’s M-TAC jackets ruim 100.000 euro op tijdens een liefdadigheidsfondsenwerving in de Oekraïense ambassade in Londen. Zo’n duur jasje heeft Carlson ondanks zijn miljoenensalaris bij Fox News waarschijnlijk niet in de kast bij zijn gestreepte dassen hangen.