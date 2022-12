KV Mechelen laat het liggen tegen tien man van Cercle: Storm opent eindelijk zijn rekening, maar Malede mist strafschop

Een vroege goal van uitblinker Kévin Denkey was niet voldoende voor Cercle Brugge om ook in Mechelen te winnen. Na de tweede uitsluiting in vier dagen tijd van Olivier Deman moest groen-zwart weer meer dan een halfuur met 10 man spelen. Mechelen kon profiteren van het overtal en Nikola Storm opende eindelijk zijn rekening, maar Malede miste nog een strafschop: 1-1.

De voorlaatste week van het jaar was voor de thuisploeg net iets beter begonnen dan voor Cercle. Mechelen kon zich ten koste van Seraing plaatsen voor de 1/4de finales van de beker, Cercle geraakte na een prima match en 120 minuten niet voorbij AA Gent. Cercle was wel diep moeten gaan en miste ook nog eens de geschorste Lopes maar daar viel weinig van te merken in het AFAS- stadion.

Na amper 3 minuten stond het al 0-1. Abu Francis, de vervanger van Lopes, bediende Denkey en de spits besloot meteen raak vanuit de scherpe hoek. De zesde competitiegoal voor Denkey en daar sta je dan als Steven Defour zijnde. “Met Bijker en Mbrati heb ik nu meer kwaliteit maar we moeten meer creëeren”, had de jonge coach-analist nog voor de match gezegd. Dat lukte dus niet echt.

Al kreeg Malinwa na dik 12 minuten wel een goede kans op de gelijkmaker: Da Cruz kwam dan wel alleen voor Majecki, maar hij miste en bovendien was hij ook nog eens uit buitenspel vertrokken. Storm probeerde het ook maar Majecki, in doel weer verkozen boven Warleson, had geen moeite met het schot. Lastiger om te verwerken was de tweede poging van Storm, Majecki kon de bal nog net afblokken en pakte ook de rebound van Schoofs. Laatstgenoemde deed ook defensief zijn deel van het werk door op een corner een bal van Popovic nog net van de lijn te keren. Nee, vervelend was het allerminst en dat vooral dankzij Cercle, Coucke moest ook nog een schuivende bal van Daland in corner verwerken.

Maar ook KV Mechelen liet zich niet onbetuigd. Daland liet een voorzet van Bijker net niet in eigen doel deviëren en Mrbati miste zelfs voor een leeg doel maar ook hier was sprake van buitenspel. Toch viel er voor de rust nog een tweede goal. Voor Cercle dan en opnieuw dankzij een sublieme Denkey met dit keer WK-ganger Ueda als afwerker. Maar daar was plots de VAR en voor een Brugse overtreding in de voorafgaande fase werd de goal nog afgekeurd en kreeg Mechelen aan de overkant zowaar nog een vrijschop.

Weer rood voor Deman

Meer van dat mag zeker, zo dacht iedereen bij de start van de tweede helft. Ueda mikte meteen hoog over maar erger was de tweede gele kaart van Deman. Het was sowieso zijn week niet want in Gent kreeg hij dinsdag al twee keer geel, onterecht zo bleek na afloop en in Mechelen was het verdict ook behoorlijk streng. Cercle dus weer meer dan een halfuur in ondertal en het werd door de thuisploeg tegen de goal van Majecki gedrukt. Het hield een dik kwartier stand tot Nikola Storm op een korte corner de bal heerlijk mooi in de verste hoek krulde: 1-1 en Storm bevrijdde niet alleen zijn ploeg maar ook zichzelf want het was pas zijn eerste treffer dit seizoen. In een nerveuze slotfase kwam ook de VAR nog eens tussen en ging de bal nog op de stip, maar Majecki stopte de strafschop van Malede en Storm trof nog de lat.