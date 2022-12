Eden Hazard mag nog eens op de linksbuiten starten bij Real Madrid, maar zwak oefenduel eindigt op 0-0

Eden Hazard, vorige week op training. — © Real Madrid via Getty Images

Hazard mocht nog eens op de linksbuiten starten bij Real Madrid, zijn natuurlijke positie waarop hij normaliter geblokkeerd wordt door Vinicius Jr. Doordat het een wedstrijd achter gesloten deuren was, is er weinig info, maar luidens Marca eindigde de zwakke partij zonder veel kansen langs beide kanten op 0-0.

De aanvoer van Real Madrid was verzwakt door de afwezigheid van Luka Modric, die na de derde plaats op het WK nog van vakantie geniet. In zijn plaats speelde Dani Ceballos. Hazard was niet de enige Belg op het veld. Ook Thibaut Courtois speelde om wedstrijdritme op te doen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Real Madrid hervat de competitie op 30 december met een competitiewedstrijd bij Valladolid.

Enkele dagen eerder had Real Madrid ook al eens vriendschappelijk gelijkgespeeld, tegen Leganés werd eveneens gelijkgespeeld: 1-1.

Al contrario que en el verano de 2020, cuando perdió 6-0 en otro amistoso disputado en Valdebebas, el Getafe plantó cara al Real Madrid y estuvo a punto de llevarse una victoria en una jornada en la que el combinado dirigido por Carlo Ancelotti afinó su maquinaria para asaltar con garantías el segundo tramo del curso.