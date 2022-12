“Naar een duizendtal adressen in Grote Heide in Pelt en Achel hebben we een kaart verstuurd”, aldus Gillis. — © rr

Pelt/Hamont-Achel

Vakantieparkenmagnaat Peter Gillis verkeert duidelijk in kerstsfeer en wil zo veel mogelijk mensen laten meegenieten. Op een duizendtal adressen in de buurt van zijn woonplaats in Pelt viel vrijdag een kerstkaart in de bus met de beste wensen van de verzamelde familie Gillis.