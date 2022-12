Tankwagen met gas rijdt zich vast in Diepenbeek: evacuatie en Boudewijnlaan afgesloten

De hulpdiensten hebben het politioneel interventieplan (PIP) afgekondigd voor een incident met gevaarlijke stoffen in de Mizerikstraat in Diepenbeek. Daar heeft een tankwagen zich onder een brug van de Boudewijnlaan vastgereden. De bewoners van 20 huizen werden geëvacueerd en de Boudewijnlaan ging tussen Diepenbeek en Hasselt voor iedereen dicht.

De problemen startten al vrijdag rond 16 uur. Een vrachtwagenchauffeur, onderweg met een lading propaangas, had zich vastgereden aan een van de bruggen in de Mizerikstraat in Diepenbeek. De chauffeur kon geen kant meer uit op een locatie waar de Mizerikstraat de drukke Boudewijnlaan kruist.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse om de situatie in te schatten en de mogelijkheden te onderzoeken. Het werd hen duidelijk dat het gevaarlijk zou zijn om de vrachtwagen te manoeuvreren. Als de vrachtwagen zich zou losrukken bestond de kans dat de tank zou schuren of lekken. Vanwege de gevaarlijke stoffen in de truck zou dat een probleem voor de omgeving kunnen betekenen.

’s Avonds laat, uren nadat het ongeval gebeurd was, werd het politioneel interventieplan (PIP) afgekondigd. De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) en brandweer van Hasselt krijgen ondersteuning vanuit de rest van Limburg. Zo verlenen er minstens acht ploegen van andere politiezones bijstand. Ook de civiele bescherming werd ingeschakeld.

Er werd beslist dat het propaangas overgetankt moet worden. Daarvoor werd een tweede tankwagen opgeroepen. Omdat zo’n interventie niet zonder gevaar is stelden de hulpdiensten een perimeter van 100 meter in. De politiemensen gingen aankloppen bij zo’n twintigtal huizen binnen deze perimeter. De bewoners kregen eerst te horen dat ze binnen moesten blijven en de deuren en ramen gesloten moesten houden, maar tijdens de evaluatie van de veiligheidssituatie werd toch beslist om tot een evacuatie over te gaan. De twintig getroffen gezinnen kunnen elders - vaak bij familie - verblijven waardoor er geen opvanglocatie voorzien moest worden.

Uit veiligheidsoverwegingen besliste de coördinatiecel ook om tijdens het overpompen van het gas de volledige Boudewijnlaan voor alle verkeer af te sluiten. Nog tot minstens zaterdag 1 uur blijven de kruispunten tussen de verkeerslichten met Plopsa Indoor in Hasselt en de Westerring in Diepenbeek dicht. Alle verkeer moet daar omgeleid worden. ppn