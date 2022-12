Claudio Ranieri keert na meer dan dertig jaar terug naar Italiaanse club waarmee hij een sprookje schreef

Claudio Ranieri (71) gaat vanaf 1 januari aan de slag als trainer van Cagliari, waar hij tot juni 2025 tekende. Ruim dertig jaar geleden was de Italiaanse coach er al eens aan de slag en toen schreef hij een sprookje door de club met twee opeenvolgende promoties van de Serie C naar de Seria A te loodsen.

Ranieri zat sinds eind januari van dit jaar zonder club, nadat hij na nog geen vier maanden bij Watford moest vertrekken. Voordien trainde hij in Engeland al Chelsea en Leicester City, dat hij verrassend naar de titel leidde. In eigen land coachte de Italiaan onder meer Napoli, Fiorentina, Parma, Juventus, Roma en Inter en Sampdoria.

In een ver verleden, tussen de zomers van 1988 en 1991, stond Ranieri al aan het hoofd van de ploeg uit Sardinië. “Het was het begin van een buitengewoon avontuur dat de geschiedenis zou ingaan”, klinkt het bij de club. Hij dwong met de Rossoblu immers een dubbele opeenvolgende promotie van de Serie C naar de Serie A af en redde zich vervolgens op het hoogste niveau. “Een glorieus parcours dat de Sardijnse fans zich altijd zullen herinneren.”

Cagliari staat momenteel in de Serie B op de veertiende plaats (op 20).