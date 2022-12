Van barbecue op strand over Lichtjesfeest tot Valentijn: zo viert FC Limburg Kerstmis

Volgens het kerstverhaal kwamen de wijzen uit het Oosten, maar bij de Limburgse voetbalclubs komen ze... van overal! Van Brazilië tot Nieuw-Zeeland, van India en China over Oekraïne en Nieuw-Macedonië tot Turkije en Kameroen, de roots van de spelers van FC Limburg liggen over de hele wereld. Hun manier van Kerst vieren is dan ook heel divers: van een barbecue op het strand tot een tweede Valentijn tot mekaar poeder op het gezicht smeren. Tien FC Limburgers - uit alle continenten - laten u meegenieten van hun kerstfeest.