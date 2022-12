Rode lantaarn Seraing verliest ook eerste competitiematch na WK van Eupen met kleinste verschil op erbarmelijke grasmat

Edward Still heeft zijn eerste officiële wedstrijd als coach van Eupen tot een goed einde gebracht. De Panda’s wonnen vrijdagavond met 0-1 op het veld van Seraing. De eerste competitiewedstrijd na het WK was mede door de erbarmelijke grasmat geen aangenaam kijkstuk. Het wordt voor Seraing bijzonder lastig om de degradatie nog af te wenden.

Het had niet veel gescheeld of de eerste competitiewedstrijd na het WK was afgelast. Na de intense regenval in Seraing lag het veld er enorm drassig bij. Sommige plekken op het veld waren op het randje van bespeelbaar, maar uiteindelijk keurde scheidsrechter Jasper Vergoote het terrein toch goed.

De zompige, hobbelige grasmat kwam het voetbal allerminst ten goede. Aan beide zijden noteerden we tijdens de hele eerste helft één echte kans. N’Dri kreeg al na acht minuten de kans om Eupen op voorsprong te zetten, maar besloot één op één recht op doelman Martin. Voor Seraing was het Bernier die zich knap vrij kapte en zijn afgeweken schot op de paal zag stranden. De meest bedrijvige man op het veld was Mansoni, al kon hij nooit een vervolg breien aan zijn dribbels.

Opnieuw het doelkader

Tijdens de tweede helft kregen we iets meer animo. Eupen kwam beter voor de dag, maar de eerste grote kans kwam er iets over het uur voor Seraing, dat opnieuw het doelkader trof. Kachbach trapte van net buiten de zestien vanuit de draai op de bovenkant van de lat. Dit schot verdiende meer. De bezoekers reageerden vooral via Stef Peeters, toch een van de betere voetballers op het veld. Bij zijn eerste poging stuitte hij op de doelman, zijn tweede (afgeweken) schot ging net naast.

Twee minuten voor tijd viel het doelpunt dan toch uit de lucht Charles-Cook kopte een prima voorzet van de ingevallen Magnee binnen: 0-1. Een gevleide zege, maar wel een hele belangrijke. Eupen springt voorlopig over KV Oostende en KV Mechelen naar de dertiende plaats in het klassement. Seraing blijft troosteloos laatste.

© BELGA

Seraing: Martin – Mansoni (77’ Conceiçao), Opare, Tshibuabua, Mbow, Poaty (87’ Abanda) – Cachbach, Mvoué (82’ Lepoint), Lahssaini – Bernier (87’ Elisor), Vagner

Eupen: Moser – Van Genechten (81’ Magnee), Lambert, Paeshuyse, Davidson – Jeggo, Peeters, Christie-Davies (66’ Bitumazala) – N’Dri, Prevljak, Charles-Cook

Doelpunten: 88’ Charles-Cook 0-1

Gele kaarten: Opare (22’), Cachbach (79’), Peeters (90+3’), Lepoint (90+3’)

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Jasper Vergoote