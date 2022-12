Dit jaar 29 klachten over kinderopvang in Limburg

Het agentschap Opgroeien heeft het voorbije jaar in Limburg 29 klachten of meldingen over kinderopvang onderzocht waarbij kinderen mogelijk in gevaar waren. Dat blijkt uit cijfers die onze redactie kon inkijken. Met tien procent van alle klachten in Vlaanderen, scoort Limburg relatief goed. In Limburg zijn er twee crèches gesloten na dergelijke klachten. "Het Agentschap Opgroeien gaat zeer zorgvuldig om met alle verschillende meldingen. Een sluiting is pas aan de orde na een lang traject van kansen om de problemen aan te pakken." Dat vertelde Nele Wouters, woordvoerder van het Agentschap Opgroeien in onze studio.

