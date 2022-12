Frans wereldkampioen Blaise Matuidi zet punt achter voetbalcarrière

Blaise Matuidi, die zich in 2018 tot wereldkampioen kroonde met de Franse nationale ploeg, heeft in een video op YouTube laten weten dat hij een punt zet achter zijn voetbalcarrière. “Ik heb beslist om mijn carrière als professioneel voetballer te beëindigen”, gaf de 35-jarige middenvelder te kennen.

Hij kwam ondertussen al meer dan een jaar niet in actie nadat zijn laatste team Inter Miami hem niet meer op de spelerslijst plaatste voor het seizoen 2022 in de Major League Soccer (MLS).

Hij behaalde als onbetwistbare basisspeler de wereldtitel met Les Bleus en stond voor zijn Amerikaans avontuur op de loonlijst bij achtereenvolgens Troyes, Saint-Étienne, Paris Saint-Germain en Juventus. In Frankrijk was hij goed voor vijf landstitels, in Italië voor drie. Op het EK van 2016 schopte hij het met Frankrijk tot verliezend finalist.

“Ik heb de kans gehad om voor de grootste Europese clubs uit te komen, het truitje van de Franse nationale ploeg te dragen en mijn passie te beleven. Deze beelden zullen me altijd bijblijven”, deed de 84-voudige international uit de doeken.

De linkermiddenvelder, gekenmerkt door zijn spelvolume en zijn aanstekelijke temperament, kwam tijdens de laatste dagen op het recente WK voetbal in Qatar de Franse spelersgroep nog aanmoedigen.

# Belga context View full context on [BelgaBox]

(belga)