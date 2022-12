Hasselt/Genk

Het ZOL in Genk telt dagelijks gemiddeld 160 spoedgevallen, een derde meer dan voor corona. Ook in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt is de druk op de spoed ongezien, met wachttijden tot soms 6 uur tot gevolg. De grote drukte is een gevolg van uitgestelde zorg én omdat mensen “voor banale zaken” naar de spoeddienst lopen.