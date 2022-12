“Ja, we zijn weer welkom aan de kersttafel dankzij klimaatpsychologie”, lachen klimaatcoach Evert Vanecht en deelnemer Geert Bollen. — © luc daelemans

Hasselt

Hij is weer welkom aan de kersttafel, lacht Evert Vanecht. Met klimaatpsychologie heeft de Hasselaar geleerd hoe hij zonder ruzie of een halve depressie achteraf over de klimaatsverandering kan praten. En hij leert het als klimaatcoach nu ook aan anderen.