Tom Pidcock werkte vooral aan zijn vorm voor de volgende crossen: “Hoogste hartslag van het seizoen gehaald”

Tom Pidcock wist beslag te leggen op de derde plaats, maar kon nooit aanspraak maken op de zege in Mol. De Britse renner van INEOS-Grenadiers was niet meer dan een onbeduidende figurant in een titanenduel tussen Van der Poel en Van Aert. Toch houdt hij er geen slecht gevoel aan over, Pidcock is allerminst een zandspecialist en maakte er een doorgedreven training van met het oog op wat komt. “ Ik voelde me fris en dat resulteerde in hoge hartslagen.”

Hoge hartslagen kunnen halen, is een goed teken voor een crosser. Het betekent dat je als renner in staat bent je volle potentieel te benutten. Plaffoneer je, dan heb je een mindere dag of is er nog werk. En daarom hield Pidcock ondanks zijn derde plaats een goed gevoel over aan de Zilvermeercross in Mol.

“Ik voelde me zeer fris en dat is een goeie zaak na een trainingskamp”, zei de jonge Brit, die net als Van Aert en Van der Poel vooral focust op de weg. “Ik haalde zelfs mijn hoogste hartslag van dit veldritseizoen.”

“Ik ben blij met mijn derde plaats op dit parcours. Ik heb Sweeck en Hermans, die op het einde heel goed ging, kunnen kloppen. Het zal altijd moeilijk voor mij zijn in het zand. Ik train er wel op, maar ik word er maar niet beter in. Het lijkt niet te helpen. Ik zocht mijn ritme, maar dat was uiteraard niet het ritme van Wout en Mathieu.”

“De ronde waarin ik moest lossen was geen goede ronde, net als de daaropvolgende. Mijn eerste drie ronden waren goed, op het einde ging ik ook goed, maar tussenin niet.”

“Het was de bedoeling om hier te werken aan de vorm voor de volgende races en op dat vlak kan ik tevreden zijn. Ik heb dus wel vertrouwen opgedaan ja.”