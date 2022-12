Thibaut Peyre heeft laatste match voor KV Mechelen gespeeld, avontuur in Saudi-Arabië lonkt

Thibaut Peyre zal na Nieuwjaar niet langer in het shirt van KV Mechelen te bewonderen zijn. De centrumverdediger die tegen Cercle Brugge ontbrak is op weg naar het Saudische Al-Batin FC, de rode lantaarn in de Saudi Pro League.

Peyre legde bij Al-Batin reeds zijn medische tests af. Het is nu wachten op de resultaten alvorens hij zijn handtekening onder een contract van anderhalf jaar kan zetten. Op zijn dertigste kreeg de Fransman in de woestijn een niet te weigeren lucratief voorstel voorgeschoteld. Malinwa van zijn kant stelt zich hoffelijk op door Peyre, die nog anderhalf jaar onder contract ligt, te laten gaan. Met Bates, Vanlerberghe, Lavalée en Van Hoorenbeeck houdt KV genoeg centrale verdedigers achter de hand. Toch zal de club intern bekijken of een vervanger gewenst is.

De immer aimabele Peyre voetbalde in totaal acht jaar in België. Via Moeskroen en Union belandde hij in januari 2019 Achter de Kazerne. Sindsdien kwam hij 110 keer uit voor de Kakkers. Hij maakte als basisspeler de bekerwinst en de promotie vanop de eerste rij mee. Dit seizoen zat hij aan zeventien optredens, waarvan veertien als basispion. Zijn wedstrijd op het veld van Charleroi net voor de WK-break was zijn laatste wapenfeit voor KV.

dige