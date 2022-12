REACTIES. Mathieu van der Poel reageert aangeslagen: “Hopelijk betert het, anders wordt het altijd achter Van Aert rijden”

Mathieu van der Poel was erg aangeslagen na zijn tweede plaats in de zilvermeercross in Mol achter Wout van Aert. De Nederlander leek nochtans lange tijd gelijke tred te houden met Van Aert, maar toen die in de zevende ronde een langgerekte aanval plaatste, kraakte MVDP vrij snel. “Hier kan ik echt niet tevreden mee zijn”, zei Van der Poel.

Het kan verkeren. Bij de rentree van Wout van Aert in het veld minder dan drie weken geleden was Mathieu van der Poel nog de maat der dingen. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck won toen autoritair in Antwerpen en Van Aert werd tweede. Maar nu waren de rollen omgekeerd en dat kwam hard aan bij Van Der Poel.

“Ik heb niet zo’n goed gevoel”, zei Van der Poel na afloop. “Ik voelde me niet top vandaag en ben niet tevreden. Ik heb er niet echt een verklaring voor. We hebben hard gewerkt en misschien moet ik me wat herzetten naar de volgende crossen toe. Hopelijk kan ik dan iets meer weerwerk bieden, want hier kan ik niet tevreden mee zijn.”

Van Der Poel finishte uiteindelijk op bijna een minuut, maar leek op het einde ook niet meer voluit te gaan. “Of je nu tweede wordt op vijf seconden of op een minuut, dat maakt niet meer uit. Hopelijk heb ik in de kerstperiode betere benen en kan ik meer weerwerk bieden, anders zal het altijd achter Van Aert rijden zijn. Maar dit is me nog al overkomen. Het is nu even doorslikken en dan op naar de volgende cross.”

Van Aert: “Hard tegen hard, maar Mathieu brak eerst”

Hij begon met een twijfelachtig gevoel na een hele drukke agenda de voorbije dagen. Van Aert positioneerde zich ook niet meteen voorin, maar na enkele ronden kwam hij erdoor. Uiteindelijk draaide het uit op een tweestrijd met Van der Poel die hij in de zevende ronde kon achterlaten. MVDP moest uiteindelijk nog een minuutje toestaan.

“Ik had de eerste helft van de cross nodig om erin te komen”, zei Van Aert voor de tv-camera’s. “Gelukkig kreeg ik in dat groepje de tijd om de slechte en goede lijnen wat uit te zoeken. Dat maakte dat ik in de finale beter door het zand ging. Ik had niet verwacht om hier al te winnen, maar het is mooi dat het toch gelukt is.”

Van Aert ging nochtans een keertje tegen de grond in het zand en was op enkele kleine stuurfoutjes te betrappen. “Dat kan gebeuren als je twee weken niet op je crossfiets gezeten hebt. Gelukkig maakten de anderen niet direct een verschil. In het tweede deel van de cross werd ik beter en kon ik weg rijden, daar ben ik tevreden mee.”

(lees verder onder de foto)

© BELGA

Het draaide dus uit op een duel met Van der Poel waarbij Van Aert het verschil kon maken tijdens het lopen en op de stukken waar hij zijn krachtige bovenbenen kon laten spreken. In de zevende ronde kon hij een kloofje slaan met de Nederlander en dat bouwde hij in de twee laatste rondes stelselmatig uit, mede doordat Van der Poel niet meer vol door reed. “In zo’n snelle cross is het zeker niet evident om een kloofje van 10 seconden toe te rijden. Toen ik wat afstand kon nemen van Mathieu, wist ik dat ik moest volhouden. Het was hard tegen hard, maar ik raakte weg. Hij begaf als eerste.”

Voor Van Aert een mentale opkikker, zeker na de zorgen die hij zich vooraf maakte over de eventuele vermoeidheid. “Mol is een superleuke cross. Als tienjarige reed ik hier al het provinciaal kampioenschap. Het is een wedstrijd waar ik veel herinneringen aan heb, in mijn eigen Kempen dan nog. Er waren veel fans en zo werd het een mooie start van de kerstvakantie. Dit neem ik zeker mee naar de volgende crossen. Daar komen er nog wat kleppers bij, maar als je Mathieu al kan kloppen, dan heb je de moeilijkste klant in principe al gehad.”