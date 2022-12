Koen Wauters in café De Zonnedans — © RR

Deurle

Het is definitief gedaan met een van de bekendste cafés van Latem en Deurle. De Zonnedans, aan de Vierschaar, ligt bijna volledig tegen de vlakte. Het café beleefde zijn hoogdagen in de jaren 80 en 90. “De buren zagen aan de hoeveelheid kapotte tafels hoe goed de nacht was geweest.”