Brussel

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wil dat we tegen 2025 lege flessen en blikjes scannen om statiegeld terug te krijgen. Mogelijk zou het om 20 tot 25 cent per blikje of plastic fles (tot 3 liter) gaan. Daarnaast kunnen supermarkten vrijwillig beslissen of ze een inzamelpunt opzetten.