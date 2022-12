Onze tv-tips: alleen thuis, winterse natuur en acrobatische toeren

Home Alone

VTM, zo, 20.30u

Een van die films die je al 100 keer hebt gezien en toch nooit gaat vervelen. wellicht omdat je hem enkel met Kerstmis bekijkt. Inmiddels zijn we 32 jaar later, maar nog steeds zit de tienjarige Kevin, vertolkt door Macaulay Culkin, alleen thuis. Als er plots twee boeven voor de deur staan, gaan de poppen aan het dansen. Als je van deze film niet in kerststemming raakt, weten we het ook niet. (tove)

Cirque du Soleil: Volta

Een, za, 22.15u

Wervelend spektakel van de internationale circus- en theatergroep Cirque du Soleil. Ruim een uur zit je op het puntje van je stoel en met je mond open van verbazing. VOLTA is een energieke en hedendaagse ontdekkingsreis met nooit eerder geziene acrobatische stunts in een ongelooflijke wereld. Alle performers maken er een oogverblindend spektakel van, voortdurend op wereldniveau. (tove)

Santa’s wild home

Canvas, za, 20u

In deze natuurdocumentaire komen we terecht in Lapland. Voor velen de woonplaats van de Kerstman. Maar het is ook een gebied met een unieke wildernis en machtige dieren. In de barre winter zie je er muskusossen, steenarenden en grijze uilen. In de zomer, wanneer de zon niet meer ondergaat, sta je er oog in oog met rendieren, beren en wolven. Geniet mee van fauna en flora in een winters kleedje. (tove)