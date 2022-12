“Wagner-groep ontving wapens uit Noord-Korea”, regime ontkent: “Absurd”

Noord-Korea heeft afgelopen maand een wapenlevering gestuurd naar de Russische paramilitaire organisatie Wagner voor gebruik in de oorlog in Oekraïne. Dat heeft een woordvoerder van het Witte Huis donderdag verklaard. De komende maanden zouden er nog nieuwe leveringen kunnen volgen, aldus de Amerikanen. Volgens John Kirby, de woordvoerder van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad, gaat het om obussen en raketten.

Japanse media meldden eerder deze week dat er vanuit het land munitie naar Rusland vervoerd was. Het Noord-Koreaanse regime ontkent echter akkoorden te hebben gesloten met Rusland over bewapening. De minister van Buitenlandse Zaken heeft het over “absurde” informatie, die verder geen commentaar of interpretatie verdient.

Noord-Korea sprak bij de start van de Russische invasie van Oekraïne al zijn steun uit voor het offensief.