“Video’s bewijzen: Russisch leger doorzoekt weeshuis op Oekraïense kinderen om te ontvoeren”

De Russische autoriteiten zouden Oekraïense wezen en kinderen in pleegzorginstellingen ontvoeren. Dat schrijft het Britse Sky News, dat beschikt over video’s waarop te zien is hoe Russische soldaten een weeshuis doorzoeken.

De beschuldigingen dat het Russische leger Oekraïense kinderen ontvoert, worden al maanden geuit. Maar de video’s van Sky News lijken die beschuldiging nu ook te onderbouwen. Op de beelden is te zien hoe Russische militairen een weeshuis in Cherson doorzoeken. Volgens de Oekraïense autoriteiten nam het Russische leger 97 weeskinderen mee uit de stad, toen het zich daar in november uit terugtrok. Ontvoeringen worden volgens het internationaal recht beschouwd als een ernstige oorlogsmisdaad.

Daad van verzet

Dat de Oekraïners zich verzetten tegen de ontvoeringen, blijkt dan weer uit het verhaal Volodimir Sahaidak. De directeur van een weeshuis in Stepanivka, net buiten Cherson, wist naar eigen zeggen dat hij voorzorgsmaatregelen moest nemen om ‘zijn’ kinderen te beschermen toen het Russische leger naderde. “Ik had gezien wat de Russen deden met wezen in de Donbas toen ze daar in 2014 een burgeroorlog startten”, aldus Sahaidak bij Sky News. “We hadden gezien dat de Russische propagandisten zeiden dat ze de wezen moesten meenemen naar Rusland, om hen in militaire scholen te indoctrineren en voor de Russen te laten vechten. Daarom begonnen we kinderen te verbergen.”

Dat voorgevoel bleek correct: op beelden van Sky News is te zien hoe agenten van de Russische geheime dienst FSB en gewapende soldaten het weeshuis binnendringen op zoek naar de 52 aanwezige kinderen. “Omdat ze de kinderen niet vonden, namen ze alle dossiers in beslag”, aldus Sahaidak. “Ze namen alles mee, omdat ze wilden weten waar de kinderen naartoe waren.”

De Russen vonden de kinderen echter nooit: zij waren inmiddels allemaal verborgen bij de dorpsbewoners. “Sommige gezinnen namen drie of vier kinderen op”, aldus Sahaidak. “Ze namen het risico dat iemand zijn mond voorbij praatte, en ze gearresteerd of neergeschoten zouden kunnen worden.”

“De kinderen waren bang, ze wisten niet waar ze naartoe gingen”

De Russische autoriteiten stuurden wel 15 weeskinderen uit andere Oekraïense regio’s naar het weeshuis in Stepanivka, en nam die kinderen allemaal mee toen het zich terugtrok uit de regio. “Ze moesten in militaire voertuigen stappen, en werden meegenomen”, aldus Oxana, een lerares in het weeshuis. “De kinderen waren bang, ze wisten niet waar ze naartoe gingen.”

Uit onderzoek van Sky News blijkt dat de Russen ook kinderen meenamen in een ander weeshuis in Cherson. “Toen de kinderen naar buiten werden gebracht, stonden de gepantserde voertuigen al klaar”, vertelt Natalya Kadyrova, een buurvrouw van dat weeshuis. “De soldaten keken toe dat niemand het tafereel zou filmen. Het ging om drie- tot vijfjarigen, kleuters nog maar. Dat moment achtervolgt me tot vandaag. Natuurlijk maak ik me zorgen om hen, het zijn maar kinderen. We weten niet waar ze zijn, of wat er met hen gebeurd is.”

Volgens het Oekraïense openbaar ministerie nam het Russische leger in totaal 48 weeskinderen mee uit het weeshuis in kwestie. Er is een gerechtelijk onderzoek geopend, en ook de Oekraïense geheime dienst is gevraagd om de zaak te onderzoeken.

Volgens de Oekraïense overheid werden in totaal al 13.000 kinderen gedeporteerd of ontvoerd door Rusland sinds het begin van de oorlog.