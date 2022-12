Shirin van Anrooij wint in Mol na demonstratie bij de vrouwen: “Geeft vertrouwen voor drukke kerstperiode”

De Nederlandse Shirin van Anrooij (Baloise Trek Lions) heeft bij de vrouwen op autoritaire wijze de Exact cross in Mol gewonnen, waar Fem van Empel en Puck Pieterse niet aan de start stonden. Van Anrooij pakte zo haar tweede zege van het seizoen. Na haar wereldbekerzege in de Beekse Bergen was ze vier keer derde geworden.

Geen Fem van Empel en Puck Pieterse aan de start van de veldrit in Mol en dus een uitgelezen kans voor de rest om het palmares aan te spekken. Het was Shirin van Anrooij die met het been ging lopen waarvoor Van Empen en Pieterse pasten.

“Ik voelde me supergoed vandaag”, zei winnares Shirin van Anrooij achteraf. “Mijn start was niet supergoed, maar ik wilde als eerste aan het zand komen en van die strook gebruikmaken. Eén keer maakte ik een foutje en de rest kwam niet dichter. Dan wist ik: als ik geen foutjes meer maak, dan zal ik het halen.”

“Dit was een cross waar ik wilde testen hoe het met de conditie staat en die is een stuk beter dan voor mijn stage in Spanje, dus dat is fijn. Dit geeft veel vertrouwen voor de drukke kerstperiode.”

Aan het einde van de eerste ronde hadden we al afscheiding op het natte parcours: Shirin Van Anrooij en Annemarie Worst hadden acht seconden voorsprong op Brand en Backstedt. Van Anrooij trok meteen het gashendel open en had bij het ingaan van de derde ronde Worst al 20 seconden los gereden. Brand volgde drie tellen later, Backstedt nog eens twaalf seconden later.

In de derde ronde hadden Brand en Worst haasje-over gedaan. Brand volgde bij het ingaan van de vierde ronde op 23 seconden van Van Anrooij, Worst zes seconden later. Vanaf dan lagen de posities definitief vast. Shirin van Anrooij consolideerde haar voorsprong en pakte zo haar tweede seizoenszege. Brand werd tweede en Worst derde.

Opsteker voor Worst

Voor Annemarie Worst was de podiumplaats een opsteker. Ze stond na het EK anderhalve maand aan de kant met knieproblemen. “Ik heb niet veel last gehad van de knie. Ik bekijk het cross per cross, maar in Gavere zal ik er zeker bij zijn. De start ging prima en de eerste ronde kon ik dat gevoel vasthouden, maar daarna ging het moeilijker. Ik mis nog crossritme en ook de techniek moet nog terugkomen, maar in de kerstperiode heb ik daar de gelegenheid toe.”

Ook voor Lucinda Brand, die tweede werd, was het een terugkeer in competitie na ziekte. “Ik ben tevreden, het gevoel was goed, al was het een tikje wennen aan de hoge intensiteit”, zei de ploeggenote van Van Anrooij. “Ik had vooral moeite om naar de zandpassages weer snelheid te pakken toen mijn benen vol zaten. Ik schrik niet van de sterke prestatie van Shirin. Voor ze op stage ging, had ik al veel met haar getraind en toen was ze al zeer goed.”

Uitslag:

1. Van Anrooij

2. Brand

3. Worst

4. Bäckstedt

5. Van Alphen

6. Kastelijn

7. Verdonschot

8. Honsinger

9. Bentveld

10. Kay