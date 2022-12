Hasselaar getuigt over vriendin die kansarmoede niet te boven geraakte: “Arm maakt ziek, ziek maakt arm”

Vrijdagochtend getuigde Hasselaar Dirk Vandewal over zijn vriendin Naomi Beutels met wie hij 2,5 jaar samen was en die recent overleed. “Naomi was ziek en arm. Arm maakt ziek, ziek maakt arm. Het is een vicieuze cirkel waar je niet uitgeraakt.”

De twee leerden elkaar kennen in het centrum voor thuislozen in Hasselt en tussen hen klikte het meteen: “We hebben samen geleefd en voor mekaar gezorgd”, vertelt Dirk die zijn vriendin liefkozend ‘Naomike’ noemt. Maar ondanks alle goede voornemens geraakte Naomi niet echt van haar drugsprobleem verlost en is ze overleden aan een combinatie van middelen en alcohol. Daarbij medicijnen tegen angst en slaapproblemen, zogenaamd ‘minor tranquilizers’. Maar het echte probleem is eerder structureel en ook in Hasselt groeiend.

“Uit een KUL-studie uit het voorjaar 2021 blijkt dat in Hasselt een 170-tal dak- en thuislozen leven”, zegt Marcel Vanhex van De Trawanten die er begaan zijn met de Hasseltse daklozen. “Daarbij moeten we eerlijk zeggen dat we met daklozen mensen bedoelen die een acuut probleem hebben, maar in de meeste gevallen is dat echt tijdelijk en komen er snel oplossingen hiervoor. Mensen trekken bij elkaar in en hebben als ‘zetelslapers’ tenminste die nacht of een langere tijd, een onderkomen. Maar net dan is het uitkijken en hopen dat we de mensen vinden en kunnen hulp bieden. Dat lukt helaas niet altijd, wat ook bij Naomi is gebleken.”

Op 10 december overleed Naomi aan problemen met drugs. De emotionele, sterke Dirk schreef een stukje poëzie voor haar en droeg het nummer ‘Control’ van Zoe Wees aan haar op: “Dat nummer stond in haar playlist, dit moest het zijn.”

Dirk JACOBS