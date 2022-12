De koudste actie van De Warmste Week? Chiro-leiders duiken in ijsbad en verbazen voorbijgangers

“We hebben de 6 uur badtijd netjes opgedeeld in blokken van 5 minuten”, lacht mede-initiatiefnemer Tom Machiels. “We hebben een opblaasbaar bad netjes laten vollopen en daar kieperen we geregeld enkele flinke ijsblokken in. Daarin nemen we dan, om beurten 5 minuten plaats. Als iemand echt te koud krijgt, kan die persoon naar Holiday Inn, waarmee we afspraken hebben om er even te komen opwarmen. Maar het gaat wel lukken, buiten is het 13 graden, als je uit het water stapt is dat bijna ‘warm’, bijna. We hebben ons laten sponsoren aan 2,5 euro per minuut en daardoor hebben we nu al zeker 1.000 euro voor De Warmste Week binnen. Als we morgenvroeg opgewarmd zijn, gaan we de cheque op het terrein zelf afgeven.” (dj)