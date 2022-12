Wout van Aert schuift favorietenrol in Mol door naar Mathieu van der Poel: “Om te kunnen winnen, moet ik hem voorbij geraken”

Om 17u30 staan Van Aert en co aan de start van de Exact Cross in Mol. We krijgen een strijd met de drie grote tenoren aan het Zilvermeer. Van Aert kende geen ideale aanloop. Hij verwacht dat Van der Poel de te kloppen man wordt. MvdP houdt dan weer rekening met Sweeck. Pidcock start zonder al te grote verwachtingen.

Van Aert heeft er drukke dagen opzitten en gaf donderdag op de teampresentatie van Jumbo-Visma al aan dat hij niet in ideale omstandigheden richting Mol trekt. “Ik heb er natuurlijk zelf voor gekozen om aan de start te staan, maar het was zeker niet de best mogelijke aanloop”, zegt Van Aert. “Ik kom terug van een trainingsstage in Spanje. Woensdag gingen we Roubaix nog verkennen en dat is heel belangrijk. Daar heb ik opnieuw heel veel uit geleerd. Ook op de ploegvoorstelling van gisteren hoor ik te zijn. Maar ik wil niet van vooraf al beginnen zagen, ik ga er alles aan doen om een zo goed mogelijke wedstrijd te rijden.”

Van Aert verwacht in Mol dat zijn klassieke rivaal in het veld, Mathieu van der Poel de beste papieren heeft om te winnen. “Het zou zeker kunnen dat hij hier heel sterk voor de dag komt. Hij was in Antwerpen al indrukwekkend op een gelijkaardig parcours. Ik ga hem zeker voorbij moeten om de koers te kunnen winnen.”

Van der Poel: “Rij hier altijd graag”

Van der Poel blikte nog even terug op zijn mindere dag van het voorbije weekend in Val di Sole, waar hij pas als achtste finishte op meer dan drie minuten van winnaar Vanthourenhout. “De sneeuw zou mij normaal gezien nochtans moeten liggen, maar ik vond mijn draai niet. Conditioneel kan ik daar niets uit opmaken. Het was zo glad en technisch dat je er moeilijk je kracht kwijt kon. Hier in Mol rijd ik sowieso heel graag. Al is het ook lastig. In het zand trap je direct op je adem.” Van der Poel verwacht meer kapers op de kust dan enkel Van Aert. “Laurens Sweeck moet hier ook goed uit de voeten kunnen. Of ik enkel vrede neem met een overwinning? Dat zal van het koersverloop afhangen.”

Pidcock: “Geen grote verwachtingen”

Ook Tom Pidcock staat niet blakend van zelfvertrouwen aan de start na een trainingskamp in Spanje. “Ik heb geen grote verwachtingen”, zegt de Britste wereldkampioen. “Het wordt heel moeilijk voor mij. Ik heb heel hard getraind in Mallorca. We hebben ons geamuseerd, maar ik heb geen tijd gehad om crosstrainingen te doen. Wout en Mathieu hebben ook een trainingskamp gehad. Dus ik weet niet goed hoe zij zich voelen, maar er ligt hier ook veel zand en dat is niet mijn ding. Toch is het belangrijk om hier te crossen met het oog op Gavere en de andere crossen.”