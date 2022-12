Met welke outfits ben je goedgekleed voor kerst en nieuw én overklas je de gastvrouw of - heer niet?

Een lange jurk vol pailletten, een bezoekje aan de kapper en ook nog een mooi boeket bloemen voor de gastvrouw: tijdens de feestdagen durven we al eens uit te pakken met onze feestelijke kledij en met cadeautjes voor anderen. Maar hoe goed je bedoelingen ook mogen zijn, ze kunnen ook in het verkeerde keelgat schieten bij het uitnodigend koppel of je familie. Met deze tips straal je de hele avond lang, zónder de andere te verblinden.