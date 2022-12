Lotto Dstny stelt Fransman Stéphane Heulot aan als nieuwe CEO

Stéphane Heulot (51) was renner tussen 1992 en 2002. Hij beleefde zijn moment de gloire in de Tour van 1996. Heulot nam aan het einde van de vierde etappe de gele trui in ontvangst en zou die drie dagen dragen. Tijdens de zevende etappe, met aankomst op Les Arcs 1800, moest een huilende Heulot in het geel afstappen als gevolg van kniepijnen.

De Fransman verdiende achteraf ook zijn strepen als ploegleider en teammanager, onder meer van Saur - Sojasun met wie hij ook deelnam aan de Ronde van Frankrijk.

“We staan voor een uitdagende periode, maar ik ben klaar om de verantwoordelijkheid op te nemen om ons naar het volgende hoofdstuk te leiden”, reageert Heulot. “Net als ik, heeft Lotto Dstny altijd een zeer sterke focus op talentontwikkeling gehad. Daarnaast zie ik het als een belangrijke taak om het vrouwenteam de volgende stap te laten zetten.”