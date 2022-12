UCI corrigeert absurde puntensysteem: etappezege in de Tour levert eindelijk meer op dan de Heistse Pijl

Arnaud De Lie hield aan zijn zege in de Heistse Pijl 125 punten over. 5 punten meer dan Jasper Philipsen voor zijn etappe-zege op de Champs-Élysées in de Tour. — © GOYVAERTS/GMAX AGENCY

De Internationale Wielerunie (UCI) heeft haar hervorming van het puntensysteem uit de doeken gedaan. De UCI geeft voortaan meer punten aan topprestaties in grote rondes en Monumenten. Daarmee wil het iets doen aan de absurde situatie dat een zege in een 1-1-koers als de Heistse Pijl meer punten opleverde dan een etappezege in de Tour de France.

Tot dusver scoorde de winnaar in een 1.1-koers 125 UCI-punten, terwijl een ritzege in de Tour de France slechts 120 punten opleverde, in de Giro en de Vuelta waren dat er zelfs maar 100. Wie dus Le Samyn of de Heistse Pijl won, kreeg meer punten dan wie een etappe in een grote ronde won. Zesde worden in de massaspurt of een tijdrit in de Tour? Nul punten. Zesde worden in de Heistse Pijl? 40 punten.

Aan die kafkaiaanse toestand komt dus -geen dag te vroeg- een einde.

Na de heisa rond promotie en degradatie uit de WorldTour dit seizoen heeft de UCI haar systeem herbekeken voor de volgende cyclus van drie jaar. In de drie grote rondes (Giro, Tour en Vuelta) zullen meer punten te verdienen zijn. Dat geldt zowel voor de eindrangschikking, de afzonderlijke ritten als de nevenklassementen. Concreet stijgt een etappezege in de Tour van 120 naar 210 punten. In de Giro en Vuelta van 100 naar 180, terwijl een 1.1-koers dus op 125 punten blijft staan.

De verhoging komt er ook in meerdaagse wedstrijden in de WorldTour en ProSeries.

De UCI bracht verder de vijf Monumenten (Milaan-Sanremo, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en Ronde van Lombardije) onder in een aparte categorie, met een hoger puntenaantal. Ook op WK’s en Olympische Spelen zullen meer UCI-punten te verdienen zijn.

Belangrijk is ook dat de punten van de beste twintig renners zullen worden meegenomen in de Team Ranking. De voorbije jaren waren dat de beste tien renners.

De UCI wil met haar maatregelen bewerkstelligen dat teams hun beste renners uitspelen in WorldTour-wedstrijden. Dat was de voorbije jaren niet altijd het geval.