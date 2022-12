Plastic activist Toon Eerdekens afgevoerd na protest op podium: “Ik had me moeten vastplakken dedju”

Gericht naar het publiek verkondigde hij zijn boodschap. Zoals al vaker viseerde de klimaatactivist opnieuw de Stad Hasselt en het carnaval in het bijzonder. Het is hem al jaren een doorn in het oog dat er na de stoet veel plastic afval in de straten achterblijft. Ook de VRT kreeg enkele verwijten naar het hoofd geslingerd. Na even te protesteren en na boegeroep uit het publiek, voerde de security hem af. Zijn interventie of inbraak in het programma was nauwelijks te horen op de radio. “Denk eraan, de oceanen gaan eraan”, was zijn laatste mededeling.

Zijn verrassende en korte acte de présence leverde voor Toon Eerdekens (66) niet het gewenste effect op. “Het heeft zelfs geen rimpeling in de programmatie veroorzaakt. Ik had me moeten vastplakken dedju. De secondenlijm had ik bij, maar het ging allemaal zo snel.” De security smeet hem van het terrein. En daarna nog eens. “Ik ben terug het terrein opgegaan, want ik was mijn paraplu vergeten. Maar ze herkenden me meteen en ik moest weer van het terrein af.”

