Vijf niet te missen wedstrijden op WK darts: dromen van Belgische clash, angstzweet bij Gerwyn Price en kans op wraak

Na drie dagen kerstpauze is het vanaf dinsdag opnieuw tijd voor het WK darts. In het Alexandra Palace in Londen staan dan de derde rondes op het programma, maar wat zijn de leukste affiches?

1. Kim Huybrechts - Peter Wright

De avondsessie op 27 december wordt afgesloten met een kraker van formaat. Kim Huybrechts neemt het dan op tegen niemand minder dan regerend wereldkampioen Peter Wright. Een clash der oudgedienden want ze zijn bezig hun respectievelijk twaalfde en veertiende WK.

‘The Hurricane’ en ‘Snakebite’ treffen elkaar al voor de 35ste keer in hun carrière. Van die ontmoetingen won Huybrechts er tot nu toe dertien. Dit seizoen is de stand 1-1. Huybrechts deelde in juni een 6-0 pandoering uit aan Wright tijdens Players Championship 17. Op de World Grand Prix in oktober trok de Schot aan het langste eind (2-0 in sets), toen onze landgenoot het vooral liet liggen op de dubbels (3/12 tegen 6/11).

Vorig jaar trof Huybrechts ook al de titelverdediger, toen met Gerwyn Price. Hij verloor die partij toen pas na een beslissende leg (en wat spierballengerol tussen de twee).

2. Dimitri Van den Bergh - Krzysztof Ratajski

De allereerste WK-wedstrijd na Kerstmis is er eentje met Dimitri Van den Bergh. ‘The DreamMaker’ kijkt rond 13u30 Krzysztof Ratajski in de ogen, de Poolse nummer één en 18de reekshoofd. Twee jaar geleden stond ‘The Polish Eagle’ nog in de kwartfinales van het WK.

Het is intussen de veertiende confrontatie tussen beide heren. Van den Bergh won er daarvan negen, met als meest in het oog springende duel de halve finale op de World Series Finals vorig jaar. Dit seizoen stonden Van den Bergh en Ratajski vier keer tegenover elkaar.

13/2 - Players Championship 4: 7-4 Van den Bergh

18/6 - World Cup of Darts: 4-1 Van den Bergh

03/8 - Players Championship 22: 6-5 Ratajski

11/9 - German Darts Open: 6-3 Van den Bergh

Ratajski zorgde voor de nodige show tijdens zijn enige zege tegen Van den Bergh, door wel heel koel te blijven bij zijn winnende worp. Zelfs de kalme Antwerpenaar wist niet wat er toen gebeurde. Maar belangrijker om te weten: als zowel Huybrechts als Van den Bergh hun wedstrijden winnen, spelen ze tegen elkaar in de 1/8ste finales.

3. Gerwyn Price - Raymond van Barneveld

Nog op 27 december, als tweede partij van de avondsessie, kijken twee ex-wereldkampioenen elkaar in de ogen. Gerwyn Price won het WK in 2021 en moet voor de derde keer op korte tijd voorbij vijfvoudig WK-winnaar Raymond van Barneveld.

Op de Grand Slam of Darts verloor ‘The Iceman’ zowaar tweemaal na elkaar van de Nederlander, eerst in de groepsfase en daarna in de kwartfinales. Ook hun derde treffen van dit seizoen won Van Barneveld, waardoor Price in elf ontmoetingen nog maar twee keer kon zegevieren.

“Ik weet dat ik het niveau heb om ver te komen op dit WK”, aldus Van Barneveld, die sukkelde met een voedselvergiftiging. “Ik geloof dan ook rotsvast in mijn kansen tegen Gerwyn.”

4. Nathan Aspinall - Josh Rock

Beau Greaves en Josh Rock. Naar die twee WK-debutanten was het reikhalzend uitkijken in het Alexandra Palace. Terwijl de 18-jarige Greaves imponeerde maar verloor, plaatste ‘Rocky’ zich wel voor de derde ronde. Het was nog niet flitsend voor de Noord-Ier, maar wel goed genoeg.

Met Nathan Aspinall treft de 21-jarige Rock een te duchten tegenstander. ‘The Asp’ stond een maand aan de kant met een vervelende polsblessure, maar is nu helemaal terug na een kwartfinale op de World Matchplay, finale op de World Grand Prix en finale op de Grand Slam of Darts.

Verwacht vooral een hoogstaande partij, met veel 180’s en hoge finishes. En zelfs als Rock 3-0 in sets voorkomt, schrijf Aspinall dan niet af. Hij heeft namelijk de status van een echte comebackman te zijn. Mentaal staan er weinigen sterker in hun schoenen dan hem. Op het recente EK was de talentrijke Rock echter met 6-5 te sterk voor Aspinall.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

5. Dirk van Duijvenbode - Ross Smith

Wie spectaculair darts wil zien, zet woensdag 28 december best zijn tv aan voor de eerste wedstrijd van de middagsessie tussen Dirk van Duijvenbode en Ross Smith. ‘The Aubergenius’ staat altijd garant voor de nodige hoge scores en finishes, terwijl de ‘Smudger’ zich dit seizoen definitief in de wereldtop nestelde na winst van het EK.

De wedstrijd tussen de Nederlander en Engelsman is bovendien een herhaling van een memorabele wedstrijd van het voorbije WK, toen Van Duijvenbode en Smith elkaar ook troffen in de derde ronde. Smith leek toen makkelijk te gaan winnen, maar gaf in extremis een 3-0 voorsprong uit handen om uiteindelijk met 4-3 te verliezen van een ontketende Van Duijvenbode. Smith krijgt nu dus dé kans om die blamage voor eeuwig en altijd naar de prullenmand te verwijzen.