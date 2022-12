Bezorgdheid om nieuwe ‘Grinch’-trend: “Dit is traumatiserend”

Op TikTok gaat er een controversiële trend de ronde waarbij ouders zich verkleden als het bekende karakter de ‘Grinch’. In de filmpjes sluipen de ouders naar de kerstboom om de pakjes te stelen van kinderen die stout zijn geweest. In principe is het gelijkend met de al gekende ‘traditie’ van Kerstmis: als kinderen stout zijn, krijgen ze een stuk steenkool. Maar net zoals het stuk steenkool, valt ook de stelende ‘Grinch’ slecht in de smaak. “Ik snap niet waarom iemand zijn kinderen zo van streek wil maken”, schreef iemand.