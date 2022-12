Bob Peeters nieuwe trainer Helmond Sport, zusterclub van KV Mechelen

Bob Peeters (48) heeft een nieuwe club. Hij wordt trainer van de Nederlandse tweedeklasser Helmond Sport, momenteel 17de in de Keuken Kampioen Divisie.

“De club staat naargelang zijn ambities onder zijn stand in de rangschikking “, aldus Peeters die vandaag in Helmond wordt voorgesteld en de jongste weken ook nog drie andere aanbiedingen kreeg. “Er komt een nieuw stadion en er zijn nog twee periodetitels te winnen.”Philippe van Esch, een Nederlandse ondernemer, is voorzitter van Helmond Sport en de op één na grootste aandeelhouder van KV Mechelen