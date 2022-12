Hij staat onder druk en is niet in bloedvorm, maar WK-partij tegen ‘The Polish Eagle’ wordt géén makkie voor Dimitri Van den Bergh

Dinsdagmiddag gaat in Londen het WK darts, na een korte kerstbreak, opnieuw van start. De eerste partij van de derde ronde is er eentje tussen Dimitri Van den Bergh en Krzysztof Ratajski.

Onze landgenoot imponeerde in zijn eerste wedstrijd door met 3-0, een gemiddelde van 97.20 en een finale finish van 164 te winnen van Lourence Ilagan. Zijn kersverse pijlen, die een dag voor z’n WK-opener arriveerden, verrichten dus meteen wonderen voor Van den Bergh.

“Ik heb het drie maanden gegeven, maar ik zag geen verbetering. De nieuwe pijlen waar ik om gevraagd had, heb ik vrijdag gekregen en er dus één dag mee kunnen trainen. En ik doe dit er al mee”, glunderde ‘The DreamMaker’ vorige week. “Ik ben nieuwsgierig naar wat er nog allemaal in zit. Ik wil me nog meer laten zien, met deze darts.”

© PDC

Onder druk

Die kans krijgt Van den Bergh dinsdag, wanneer hij Ratajski in de ogen kijkt. De 45-jarige Pool is het 18de reekshoofd op dit WK en in de tweede ronde met 3-1 te sterk voor Danny Jansen met een gemiddelde van 88.61 en slechts 9/31 op de dubbels.

“Het was geen makkelijke wedstrijd voor mij”, aldus ‘The Polish Eagle’. “Zeker de start ging moeizaam. Daarna speelde ik bij vlagen iets beter, maar over het geheel genomen was het geen goede partij van mijn kant. Uiteindelijk heeft het wel de overwinning opgeleverd, maar er zat wel wat druk op. Het speelt mee dat ik veel prijzengeld moet verdedigen van twee jaar geleden (toen Ratajski de kwartfinales haalde, red.).

Dat deed hij door in een allesbeslissende leg te winnen van Gabriel Clemens, de Duitse nummer 1. En hoe. Beide heren misten toen bij 3-3 in sets en 2-2 in legs de ene dubbel na de andere, waardoor ze beiden op dubbel 1 terechtkwamen. ‘The Madhouse’, zoals dat in het darts heet. Het was uiteindelijk Ratajski die aan het langste eind trok en door z’n knieën zakte.

Nu moet de Pool dus voorbij Dimitri Van den Bergh om de 1/8ste finales te halen, de prestatie die onze landgenoot te verdedigen heeft op de wereldranglijst. “Ik verwacht een goede wedstrijd en ik weet zeker dat ik beter ga spelen tegen Dimitri dan tegen Jansen”, aldus Ratajski.

Het is intussen de veertiende confrontatie tussen beide heren. Van den Bergh won er daarvan negen, met als meest in het oog springende duel de halve finale op de World Series Finals vorig jaar. Dit seizoen stonden Van den Bergh en Ratajski vier keer tegenover elkaar.

13/2 - Players Championship 4: 7-4 Van den Bergh

18/6 - World Cup of Darts: 4-1 Van den Bergh

03/8 - Players Championship 22: 6-5 Ratajski

11/9 - German Darts Open: 6-3 Van den Bergh

Ratajski zorgde voor de nodige show tijdens zijn enige zege tegen Van den Bergh, door wel heel koel te blijven bij zijn winnende worp. Zelfs de kalme Antwerpenaar wist niet wat er toen gebeurde.

Timide topper

Verder is ‘The Polish Eagle’ vooral een bescheiden man. Hij komt altijd in doodnormale kleren aan op een toernooi, met een kleine rugzak voor z’n materiaal. Veel ‘star power’ heeft Ratajski niet, maar je kan er wel vanop aan dat hij er zal staan tegen Van den Bergh. Al is Ratajski niet meteen bezig aan z’n beste seizoen. Een kwartfinale op de European Tour en een halve finale en finale op de vloer zijn eigenlijk zijn enige ‘uitschieters’. Op de majors liep het van geen meter, in schril contrast met 2020 toen Ratajski drie kwartfinales en twee halve finales haalde van de toptoernooien.

Ratajski is sinds 2018 actief bij de PDC, de Professional Darts Corporation. Daarvoor speelde hij jaren bij de tweede dartsbond, de BDO. Hij won dat jaar meteen twee Players Championship-toernooien, na elkaar zowaar, zonder een ‘tour card’ (tweejarig ticket voor de Pro Tour, het hoogste dartsniveau, red.) te hebben. Een unieke prestatie.

Nu is Ratajski dus al even een vaste waarde in de top van de wereldranglijst. Tekenden is zijn jaargemiddelde van 94.67, goed voor de 21ste plaats en slechts één puntje minder dan de traditioneel sterk scorende Van den Bergh (95.68).