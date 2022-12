Oeps, plots is Rafael Nadal een vrouw en Simona Halep een man in de dopingstatistieken

Rafael Nadal: vrouw. Simona Halep: man. Viktoria Azarenka: man. Bianca Andreescu: man. Eugenie Bouchard: man. Andy Murray: vrouw. Matteo Berrettini: vrouw. Het zijn slechts enkele toptennissers/-sters die voorkomen in een jaaroverzicht van de internationale tennisfederatie (ITF) met de statistieken hoeveel keer hun atleten in 2021 zijn getest op doping tijdens een competitie en hoeveel keer buiten de competitie. Alleen: het document bevat niet weinig missers als het gaat over het geslacht.

Een blik op het document leert dat vier namen als mannelijk worden bestempeld, daarna een vrouw, een man, een vrouw, en weer vier mannen, een vrouw, een man, een vrouw….ongeacht hun geslacht in realiteit. Een computerfout dus, zo lijkt het, met een steeds weerkerend patroon.

Roemeense media vragen zich evenwel af dat als zulke fouten gebeurden, of er dan ook geen vergissingen zijn gebeurd in de dopingzaak van ‘hun’ Simona Halep. Het gewezen nummer één van de wereld werd in oktober van dit jaar voorlopig geschorst nadat ze tijdens de US Open positief testte op Roxadustat, een medicijn tegen bloedarmoede dat op de dopinglijst staat. Halep wijt het aan een vervuild voedingssupplement. Opmerkelijk: in 2021 was Halep, met dertien buitencompetitiecontroles en vier controles tijdens een tennistoernooi een van de meestgecontroleerde tennisprofs. Althans, als ook die statistieken niet verkeerd zijn.

De ITF reageerde niet op de vergissingen in hun antidopingstatistieken. Het bewuste document werd inmiddels wel van de website gehaald.(hjb)