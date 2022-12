Braziliaan Richarlison maakte Goal van het Toernooi op het WK

Richarlison zorgde met een prachtige halve omhaal voor de 2-0 eindstand tegen Servië in het eerste groepsduel van de Brazilianen in Qatar.

Dinsdag maakte de FIFA de tien genomineerden bekend voor de Goal van het Toernooi. Richarlison was twee maal genomineerd. Naast zijn goal tegen Servië stond ook zijn treffer tegen Zuid-Korea in de achtste finales tussen de kanshebbers. Met de treffer van Neymar, in de kwartfinales tegen Kroatië, waren in totaal drie Braziliaanse goals genomineerd.

De andere treffers op de shortlist waren van de Saoedi Salem Al-Dawsari (tegen Argentinië), de Nederlander Cody Gakpo (tegen Ecuador), de Argentijn Enzo Fernandez (tegen Mexic), de Kameroener Vincent Aboubakar (tegen Servië), de Mexicaan Luis Chavez (tegen Saoedi-Arabië), de Fransman Kylian Mbappé (tegen Polen) en de Zuid-Koreaan Paik Seungho (tegen Brazilië).