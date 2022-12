Ondanks sportieve zorgen: Naomi Osaka is opnieuw best betaalde atlete van 2022

Met een geschat inkomen van 51,1 miljoen dollar (zo’n 48 miljoen euro) was tennisster Naomi Osaka in 2022 opnieuw de best verdienende vrouwelijke sportster. Dat maakte zakentijdschrift Forbes bekend. De 25-jarige Japanse staat al enkele jaren aan de top van deze bijzondere ranking, ook al zakte ze dit seizoen door blessures weg naar de 42e plaats op de wereldranglijst.

Op de tweede plaats volgt met Serena Williams nog een tennisster. De 41-jarige Amerikaanse kwam tot 41,3 miljoen dollar (38,1 miljoen euro) in 2022. In augustus kondigde ze haar afscheid van de tennissport aan.

Forbes telt bij haar ranking lonen, premies en bonussen op sportief vlak mee, maar ook een schatting van advertentie- en marketinginkomsten. Bij Osaka komt meer dan 50 miljoen dollar van haar inkomen uit sponsoring. Dit jaar kende ze sportief het slechtste seizoen uit haar carrière door blessurezorgen en problemen met haar mentale gezondheid. Ze werd uitgeschakeld in de eerste ronde op ROland Garros en de US Open en strandde in de derde ronde van de Australian Open. Forbes hield geen rekening met belastingen of commissies aan managers.

Opvallend in de ranking van 2022 is dat jonge atleten hoog scoren. De derde plaats is voor de Chinese skiester Eileen Gu. Zij haalde in 2022 20,1 miljoen dollar (18,9 miljoen euro) op. Gu werd begin dit jaar op de Winterspelen in Peking tweevoudig olympisch kampioene freestyleskiën (big air en halfpipe).

De twintigjarige Britse Emma Raducanu surft nog op haar zege in de US Open tennis van vorig jaar. Zij kwam in 2022 tot 18,7 miljoen dollar (17,6 miljoen euro). De Poolse nummer een van de wereld in het tennis, Iga Swiatek, sluit de top 5 af met 14,9 miljoen dollar (14 miljoen euro). In de top 15 van de ranking staan tien tennissters.

Top-vijftien best verdienende sporters in 2022

1. Naomi Osaka (Jap, tennis): 51,1 miljoen dollar

2. Serena Williams (VS, tennis): 41,3 miljoen dollar

3. Eileen Gu (Chi, freestyle skiën): 20,1 miljoen dollar

4. Emma Raducanu (GBr, tennis): 18,7 miljoen dollar

5. Iga Swiatek (Pol, tennis): 14,9 miljoen dollar

6. Venus Williams (VS, tennis): 12,1 miljoen dollar

7. Coco Gauff (VS, tennis): 11,1 miljoen dollar

8. Simone Biles (VS, gymnastiek): 10 miljoen dollar

9. Jessica Pegula (VS, tennis): 7,6 miljoen dollar

10. Minjee Lee (Aus, golf): 7,3 miljoen dollar

11. Candace Parker (VS, basketbal): 7,2 miljoen dollar

12. P.V. Shindu (Ind, badminton): 7,1 miljoen dollar

13. Leylah Fernadez (Can, tennis): 7 miljoen dollar

14. Lydia Ko (NZ, golf): 6,9 miljoen dollar

15. Ons Jabeur (Tun, tennis): 6,5 miljoen dollar