ZinInZang in Bilzen brengt hulde aan Sinterklaas en Sint-Barbara

Donderdag 1 december was er veel belangstelling voor de laatste editie van 2022 van ZinInZang. Bij de start van deze feestmaand werden de heilige Barbara, patrones van de mijnwerkers en de brandweermannen, Sint en Piet en het Kindeke in het stalletje herdacht.

De vrienden van ZInInZang hebben de laatste editie van 2022, de feestmaand december heel goed afgerond. De ongewone locatie in de grote zaal van CC De Kimpel viel bij iedereen bijzonder goed in de smaak. Er was veel volk, zodat de ijverige medewerkers stoelen en tafels moesten bijzetten. De songlist van Luk en Tonny zette de patrones van mijnwerkers en brandweermannen, de heilige Barbara, en Sint en Piet in de kijker. Maar ook kerstliedjes en zelfs Nieuwjaarke Zoete stonden op het programma.