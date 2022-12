Kiwanis Tongeren Ambiorix serveert kerstmenu bij Poverello

Na een onderbreking van 2 jaar door het coronavirus, heeft Kiwanis Tongeren Ambiorix de traditie om een kerstmenu bij Poverello te serveren verdergezet. Met veel enthousiasme namen een aantal Kiwaniërs het voortouw in de keuken om een driegangenmenu te maken. Voor de ingrediënten mocht de club weer rekenen op de hulp van traiteur Fernand Koekhofs.

De leden van Kiwanis Tongeren Ambiorix serveerden in een gezellige kerstsfeer een heerlijke maaltijd voor de gasten van Poverello. Ook een aantal vrijwilligers, die dagelijks instaan voor de opvang en het koken voor de gasten van Poverello, mochten aansluiten voor het diner. Op deze manier wil Kiwanis zijn waardering uitdrukken voor de werking van Poverello Tongeren en de warme omgeving die zij bieden aan kwetsbare mensen. Met dit gezellige diner komt iedereen ook nog eens onder de mensen zodat niemand alleen hoeft te zijn tijdens deze eindejaarsperiode. Kiwanis Tongeren Ambiorix wil graag iedereen bedanken voor de steun tijdens het jaar via de verschillende acties die zij organiseren. Deze steun is noodzakelijk om verschillende goede doelen te blijven ondersteunen.