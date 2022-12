Business as usual bij Club Brugge, waar Hoefkens de ochtendtraining leidt (en Lang binnen blijft)

Business as usual in het Belfius Basecamp vrijdagochtend. Na een bewogen donderdag leidde Carl Hoefkens gewoon de ochtendtraining, die Lang oversloeg met wat last aan de hamstrings. De rust bij Club Brugge lijkt (even) teruggekeerd.

Ook voor de spelers was het een erg bizarre donderdag. Zij moesten op hun eentje uitlopen na de blamage tegen STVV nadat de training op donderdag afgelast werd. Carl Hoefkens lag onder vuur. De coach meldde zich donderdagavond alsnog rond 16.00 uur in het oefencomplex om de training van vandaag voor te bereiden. Na lange gesprekken met het bestuur, waar de spelers duidelijk hun steun voor Hoefkens uitgedrukt hadden, werd beslist om de samenwerking nog een kans te geven. Die uitzonderlijke Champions League-campagne, weet u wel. En het feit dat Club vorig seizoen ook nog twaalf punten wist op te halen via de play-offs.

Tegen OH Leuven moeten de spelers (en Hoefkens) bewijzen dat het niet op is. Er is geen andere optie dan winnen. Als dat niet gebeurt, valt het doek quasi zeker voor de Brugse coach. Hij leidde de ochtendtraining op vrijdag alsof er een dag eerder niets gebeurd was. Geen speciale speeches, gewoon normaal doen. En maandag proberen met een gerust gemoed de eindejaarsfeesten aan te vatten met een zege in eigen huis. Dat kan Club waarschijnlijk met Lang, die tegen STVV gewisseld werd aan de rust en vrijdag nog individueel trainde. Die hyperbelangrijke match van maandag zou geen probleem mogen zijn.