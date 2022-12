Ja, vrouwen doen vaker het huishouden dan mannen en de wetenschap achterhaalt waarom

Of het nu gaat om de vaat, stofzuigen of dagelijks een beetje opruimen: vrouwen doen het al jaren vaker dan mannen. En dat heeft volgens onderzoekers van de universiteit van Cambridge alles te maken met de manier waarop we associaties leggen tussen voorwerpen en taken.

Een stofje op de vloer, een vlek op de salontafel of toch maar een rondslingerende sok: de kans dat vrouwen het opmerken én ook opruimen is groter dan wanneer een man losgelaten wordt in dezelfde ruimte. Tot die conclusie kwamen onderzoekers van de universiteit van Cambridge, die ook gepubliceerd werd in het tijdschrift Philosophy and phenomenological research.

Om te begrijpen waarom vrouwen in het huishouden vaker ‘werk’ zien, verwijzen de experts naar de zogenaamde ‘affordance-theorie’, die stelt dat het gebruik van een object intrinsiek wordt bepaald door zijn fysieke vorm.

Een concreet voorbeeld: wanneer Christine de rommelige keuken binnenkomt, ziet ze de berg afwas als afwassen, de vuile vloer wordt meteen gelinkt aan een zwabber en dweil en de prullenbak? Die wordt geassocieerd met leegmaken en de zak vervangen. Die associatie of perceptie kan volgens de onderzoekers dan weer een neuraal proces in gang zetten dat je als het ware klaarmaakt om de link in de praktijk − en dus opruimen en schoonmaken − om te zetten. “Dit kan variëren van een lichte drang tot een overweldigende dwang, maar het kost vaak mentale inspanning om niet te handelen naar dit proces”, aldus onderzoekster Paulina Sliwa.

Haar echtgenoot Jan daarentegen heeft een andere beeldvorming. Uiteraard ziet hij de vuile borden in de gootsteen staan maar de link met huishoudelijke taken, in dit geval afwassen of de vaatwasmachine aanvullen, wordt niet automatisch gelegd. Hetzelfde met de vieze vloer en de lege koelkast.

Fijngevoeligheden

De experts suggereren ook dat vrouwen een huishoudelijke taak, bijvoorbeeld de vuile vaat, sneller opmerken en dat als een uitnodiging ervaren om aan de actie te beginnen. “Dat is mogelijk het gevolg van sociale conditionering omdat vrouwen in de gangbare perceptie vaker met het huishouden geassocieerd worden”, aldus professor Paulina Sliwa. Ze wordt daarin bijgetreden door haar collega Tom McClelland. “Sommige vaardigheden worden bijna automatisch gelinkt aan iemand zijn of haar geslacht. Van meisjes wordt door de maatschappij verwacht dat ze beter zijn in huishoudelijke taken. Hierdoor worden ze onbewust getraind om op een andere manier naar een huishoudelijke omgeving te kijken.”

Hun boodschap? Mannen moeten meer aangemoedigd worden om ook de fijngevoeligheden van het huishouden, die vuile borden die smeken om een sopje, op te merken.

