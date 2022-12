Jupiler Pro League pakt weer uit met kerstactie voor goede doel Younited

Spreek dit weekend niet van de Jupiler Pro League, maar wel van de Younited Pro League. Om de kerstactie ten voordele van Younited in de verf te zetten, verandert de competitie voor speeldag 18 even van naam. De shirts, die de spelers tijdens het kerstvoetbal dragen, worden nadien gesigneerd en geveild voor het goede doel.

Momenteel zijn er meer dan dertig Younited-voetbalteams verspreid over België. Hun spelers strijden dagelijks tegen kwetsbaarheid op vlak van huisvesting, psychische gezondheid, welzijn, armoede of verslaving. Bij hun team bouwen spelers aan zelfvertrouwen, krijgen ze meer structuur in hun leven en leggen ze ook contact met hulpverleners en lotgenoten. Ze vinden in hun team meer dan enkel ploegmaats, ze vinden er ook een thuis. Sinds 2015 werkt de Pro League samen met Younited en intussen is het al tijd voor de veertiende kerstactie samen.

Lorin Parys, CEO van de Pro League, licht de actie toe: “Via Younited Belgium ondersteunen de Pro League en haar clubs zo’n 1.000 kwetsbare personen, die wekelijks trainen, lachen, sporten en zo even hun dagelijkse zorgen kunnen vergeten. Zij komen bij hun Younited-team thuis, bouwen er een netwerk en komen op een informele manier in contact met hulp en begeleiding. Als CEO van de Pro League ben ik ontzettend trots op dit warme verhaal. Het toont aan hoe ons voetbal levens positief kan veranderen. Vanuit die rotsvaste overtuiging ben ik ook bij de Pro League aan de slag gegaan. Bedankt aan iedereen die ook dit jaar opnieuw onze partner Younited en zijn spelers, mannen en vrouwen steunt. Samen maken we écht een verschil. We zijn ook dankbaar voor de steun van onze mediapartners, die hun schouders mee onder dit goede doel zetten.”

Kerstveiling tot 29 december

De kerstactie is intussen aan haar veertiende editie toe en nog tot en met donderdag 29 december (21 uur) kan er geboden worden op alle matchworn shirts van de Pro League-spelers die getooid zijn met een Younited-logo op de borst. Net zoals afgelopen weekend in de Challenger Pro League, zullen de spelers van de Jupiler Pro League hun truitjes signeren na het laatste fluitsignaal van de kerstwedstrijden (23, 26 en 27 december).

De fans kunnen op deze matchworn shirts bieden en steunen zo het goede doel, want de opbrengst gaat integraal naar Younited. In het aanbod zitten ook gesigneerde truitjes van Dries Mertens, Thibaut Courtois, Borussia Dortmund en de Rode Duivels. Naast shirts sieren unieke specials zoals VIP-arrangementen voor de Pro League Awards, activiteiten met Wesley Sonck, Aster Nzeyimana, Guga Baùl, Dave Peeters, Annelies Verlinden en Ann Wauters de veilingpagina.