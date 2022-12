18-jarige Dajho is oudste golden retriever van het land: “Elke dag boterhammen met paté en rundsvlees met rijst”

Hij vult zijn dagen vooral met slapen op de mat aan de voeten van zijn baasje, hij eet het liefst rundsvlees met rijst, een paar keer per dag zet hij nog een stapje in de tuin om zijn behoefte te doen… Zo zien de dagen van Dajho eruit, met zijn 18 jaar is hij wellicht de oudste golden retriever van het land.

Golden retrievers worden volgens Wikipedia gemiddeld 11 tot 12 jaar oud, eentje van 14 jaar is hoogbejaard. Maar op die leeftijd was Dajho uit Oostham nog een echte spring-in-‘t-veld. Pas de laatste maanden begint de leeftijd te wegen en gaat het wandelen moeizaam.

Dajho is geboren op 20 oktober 2004 en is de trotse bezitter van een Sint-Hubertusstamboom. Joke Champagne herinnert zich de dag dat hij als puppy in haar leven kwam nog goed. “Nadat mijn katten gestorven waren, wou ik een hond”, zo begint Joke. “Op een hondenforum kreeg ik de raad om naar verschillende kennels te gaan en een pup te kiezen die spontaan naar je toekomt. Distelheide in Olmen was de eerste kennel waar ik binnenstapte. En daar zat Dajho. Hij was de laatste pup die was overgebleven van een nestje. Dajho kwam direct naar mij gelopen, hij sprong op me, begon me te likken… Mijn toenmalige man stelde nog voor om ook eens in een andere kennel te gaan kijken, maar daar had ik geen oren meer naar. We namen Dajho meteen mee naar huis. In de tuin hadden we een huisje - met verwarming - voor ons hondje gebouwd. Daarin heeft hij nooit geslapen. De eerste nacht lag Dajho al in de zetel op de slaapkamer.”

Kruisband

Joke wandelt erg graag en daarvan profiteerde ook Dajho. “Twee keer per dag ging ik een uur met hem wandelen. Tot vorig jaar maakten we nog elke dag een rondje in de buurt. Een paar maanden geleden is de kruisband aan een van zijn achterpoten gescheurd. Sindsdien gaat het wandelen erg moeilijk. De dierenarts vond een operatie op zijn leeftijd niet meer opportuun. De narcose en lange revalidatie zouden erg zwaar voor hem zijn. Dajho krijgt nu medicatie voor zijn poot zodat hij geen pijn heeft.”

Dajho is voor Joke veel meer dan zomaar een hond. “Hij heeft me door een moeilijke fase in mijn leven geholpen. Hij gaf mij de moed om te blijven vechten en door te zetten”, zegt Joke terwijl ze een traan wegpinkt. In die moeilijke periode heeft ze ook veel steun gekregen van Pol Bellinkx (85). “Hij is als een tweede vader voor mij. Om weer op krachten te komen, ben ik samen met Dajho zelfs een jaar bij hem ingetrokken. Intussen sta ik weer op eigen benen. Maar Dajho is bij Pol blijven wonen. Dat is makkelijker voor hem. De vele trappen in mijn woning zijn voor een hond van 18 jaar niet evident. Maar ik spring elke dag wel even bij hen binnen. Als Pol eens wat langer van huis is, voor zijn kaartnamiddag bijvoorbeeld, dan kom ik naar hier zodat Dajho niet alleen moet zijn.”

Dieet

Joke en Pol vermoeden dat Dajho de oudste golden retriever van ons land is. “De dierenarts heeft ons gezegd dat hij nooit een golden retriever van meer dan 14 jaar heeft gekend”, klinkt het. “Behalve die gescheurde kruisband verkeert Dajho in een uitstekende gezondheid. Zijn hart, longen, spijsvertering… Alles is nog prima in orde.”

Of ze een idee hebben waarom Dajho zo oud is kunnen worden? “Zijn dieet”, zegt Joke vastberaden. “Hij krijgt alleen gezonde dingen. Twee keer per dag boterhammen met paté en als middagmaal gekookt rundsvlees met rijst van Uncle Ben’s.”

Tegenwoordig slijt Dajho zijn dagen dus hoofdzakelijk op de mat naast de zetel van Pol: “Als hij naar buiten moet om zijn behoefte te doen, dan blaft hij even. Ik moet hem achteraan wat ondersteunen bij het rechtstaan. Daarna tjokt hij op zijn gemakje naar de tuin. Op het gras wil hij nog wel een stukje wandelen, maar op het verharde tuinpad heeft hij angst om uit te schuiven.”

Om het wandelen weer wat comfortabeler te maken, heeft Joke een kerstcadeautje voor Dajho gekocht. “Een rolstoel voor onder zijn achterste, zodat hij enkel zijn voorpoten moet gebruiken om zich voort te bewegen. Zo kunnen we weer korte wandelingetjes maken.”