Geneesmiddel tegen mucoviscidose Kaftrio nu ook terugbetaald voor jonge kinderen

Sinds 1 september wordt het dure Kaftrio al terugbetaald voor kinderen vanaf 12 jaar die in aanmerking komen. Na een akkoord met Vertex zal dat nu ook gelden voor kinderen jonger dan 12 die in aanmerking komen. De terugbetaling is uiteraard wel afhankelijk van een aantal medische criteria.

Kaftrio is een geneesmiddel voor mensen met mucoviscidose. De taaislijmziekte heeft een grote impact op de ziektelast en de levenskwaliteit van de patiënten. Kaftrio verbetert de longfunctie, zorgt voor een vermindering van het aantal opstoten, doet de nood aan antibiotica afnemen en geeft mucopatiënten een betere levenskwaliteit.

Er is ook overeengekomen om de monotherapie Kalydeco, voor patiëntjes vanaf 4 maanden, terug te betalen. Dat geneesmiddel herstelt de zout-waterbalans in de luchtwegen, waardoor de slijmen dunner worden en de longen beter worden beschermd. Die therapie wordt nu al terugbetaald vanaf 2 jaar, maar nu zullen dus ook de allerjongste mucopatiëntjes in aanmerking komen.

Volgens Vandenbroucke zullen door de terugbetalingen van Kaftrio en Kalydeco ongeveer 140 kinderen jonger dan 12 jaar met mucoviscidose de best mogelijke zorg kunnen krijgen. “Dat is wat telt”, zegt hij.