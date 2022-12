GEMEENTERAAD. Burgemeester Yzermans: “Ondanks financiële tegenkantingen investeringsmarge van 42 miljoen”

HOUTHALEN-HELCHTEREN

Meerjarenplan: Ondanks de financiële tegenkantingen die de energiecrisis en de inflatie met zich meebrengen, kan het gemeentebestuur een sluitende rekening voorstellen met zelfs een investeringsmarge van 42 miljoen euro.

De resultaten werden donderdagavond tijdens de gemeenteraadszitting voorgesteld. Opmerkelijk is dat het luik in zijn volledigheid unaniem werd goedgekeurd. “We moesten een tekort van vier miljoen euro wegwerken”, zegt burgemeester Alain Yzermans die meer dan een uur uittrok om de cijfers toe te lichten. “Niet onbelangrijk is dat we er geraken zonder de personenbelastingen of opcentiemen te moeten verhogen. We hebben zelfs 42 miljoen euro om te investeren. Daarmee kunnen we faciliteren in heel wat projecten. We gaan het bestaande systeem herbekijken en in de toekomst vooral modulair werken. Dat betekent concreet dat we geen aparte zalen meer gaan bouwen voor verenigingen, jeugdbewegingen en andere organisaties maar een systeem waarin geschoven kan worden in functie van de noodzaak van dat moment. Dat maakt het gemakkelijker om in te spelen op de veranderingen in het verenigingsleven. Een concreet voorbeeld is de nieuwbouw die gebruikt kan worden door de KSA van Lilo en de jeugdwerking van Meulenberg.” Nog wil de gemeente de invulling van het toekomstig meerjarenplan bekijken. “We gaan met alle partijen nieuwe krijtlijnen uittrekken”, gaat Yzermans verder. “Het is de bedoeling om hiervoor een zo breed mogelijk draagvlak te creëren.”

Slimme regio: Groen licht ook voor de oprichting van een overlegorgaan dat zich bezighoudt met een intergemeentelijke samenwerking gericht op de uitbouw van Limburg als slimme regio.

Jachtrechten: Nog keurde de raad de verpachting van de jachtrechten in de bosgebieden van de Teut, Tenhaagdoornheide en Kelchterhoef goed in functie van de overlast van everzwijnen.