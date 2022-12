Belgian Lion Kevin Tumba verlaat Brussels en trekt naar Luik: “We betreuren de onbeleefde manier van handelen van Luik”

Luik blijft zich op de transfermarkt roeren. Na drie Amerikanen en een Puerto Ricaan heeft het nu ook Belgian Lion Kevin Tumba aangetrokken. Tumba komt over van … Brussels. De club uit de hoofdstad is niet gelukkig met de manier waarop deze deal is afgerond. Reglementair heeft Luik echter niets fout gedaan.

De Amerikanen AJ John, Anthony Cambo, Jamelle Haggins en de Puerto Ricaan Angel Rodriguez werden door het “new look” Luik al aangetrokken. De nieuwe voorzitter Ernie Cambo, die enerzijds de schulden aanzuiverde en anderzijds voor een financiële injectie zorgde, blijft zich op de transfermarkt roeren. Coach Brad Greenberg en zijn assistent Daniel Gutt krijgen nu ook een Belgische versterking.

Kevin Tumba (31 jaar, 2m06) verlaat met onmiddellijke ingang Brussels en trekt naar Luik. Reglementair kan dit in de BNXT League. Luik had wel aan Brussels moeten vragen of het de Belgian Lion mocht benaderen. Dat deed het niet. “We danken Kevin voor zijn professionaliteit, voor alles wat hij heeft gedaan voor onze club en wensen hem veel succes in de rest van zijn carrière. We betreuren echter de onbeleefde manier van handelen van Luik,” zegt manager Nikkel Kebsi van Brussels. Kevin Tumba is onder meer ex-Charleroi, Leuven Bears, Murcia (Spanje) en Kolossos Rhodos (Griekenland). Hij telt 85 selecties voor de Belgian Lions. Brussels ontvangt vanavond in het kader van de elfde speeldag van de BetFirst BNXT League dus Leuven Bears zonder Kevin Tumba. Hij kan normaal gezien maandag in Limburg United zijn debuut maken voor Luik. De vier nieuwe buitenlandse spelers en twee buitenlandse coaches zouden administratief nog niet zijn ingeschreven en kunnen dus op tweede kerstdag waarschijnlijk nog niet debuteren voor de club uit de “Vurige Stede”.