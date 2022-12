Acties bij Budgetslager worden opgeschort

Donderdag brak er nog een spontane staking uit in een vijftal winkels van Budgetslager. Die keten is vooral in Limburg en Antwerpen actief en telt in totaal zowat 60 à 80 personeelsleden.

De sociale onrust is volgens de vakbonden het gevolg van het eenzijdig wijzigen van de eindejaarspremie door de directie. Sommige personeelsleden ontvingen hierdoor tot 1.000 euro minder. Maar volgens het BBTK zijn de tekorten intussen aangevuld, zo maakte ze vrijdag bekend. “De geplande acties worden opgeschort in afwachting van een duidelijke cao die een correcte uitbetaling van de eindejaarspremie regelt in de toekomst”, klinkt het.