Dader van mesaanval op Duitse hogesnelheidstrein krijgt 14 jaar cel

De man die vorig jaar in het zuiden van Duitsland met een mes reizigers aanviel op een hogesnelheidstrein, is vrijdag veroordeeld tot 14 jaar cel. Een rechter in München achtte de man schuldig aan poging moord en het toebrengen van ernstige verwondingen.

De veroordeelde is een man van Palestijnse komaf die in Syrië opgroeide. Hij viel tijdens de treinrit nabij Nürnberg, in deelstaat Beieren, vier mannen met een mes aan. Drie slachtoffers raakten zwaargewond.

De vragen of er een jihadistisch motief in het spel zou zijn en of de 20-jarige psychisch ziek was, stonden centraal tijdens het proces voor het Oberlandesgericht dat twee maanden duurde. Het parket stelde dat de man handelde vanuit islamistische motieven en vorderde vorige week tijdens de slotpleidooien levenslang. De advocaten van de slachtoffers sloten zich bij die vordering aan.

Volgens de verdediging is hun cliënt echter ontoerekeningsvatbaar omdat hij een paranoïde schizofreen is. Ze vroegen de vrijspraak en de plaatsing in een psychiatrische instelling.

De aanval vond vorig jaar in november plaats op de hogesnelheidstrein die spoorde tussen Regensburg en Nürnberg. De trein stond stil in Seubersdorf in der Oberpfalz en de politie kwam er in groten getale ter plaatse. Daags nadien zei de politie dat er geen terreurmotieven zouden zijn en dat de dader psychische problemen had. De jongeman zei dat hij zich achtervolgd voelde door de politie, die hem door controles zou proberen gek te maken. Maar vier maanden later ging het openbaar ministerie wel uit van een islamistisch motief. “Er zijn ernstige aanwijzingen van een islamistische achtergrond”, zei het federaal parket toen.