“Lama drama!”: Politie deelt kostelijke beelden van achtervolging lama

De politie van Fairfax County in de Amerikaanse staat Virginia heeft beelden gedeeld van een opmerkelijke achtervolging met een helikopter. De ‘voortvluchtige’ was een twintig jaar oude lama die eerder uit de tuin van zijn baasje was ontsnapt. ‘Lama drama! Onze agenten zijn op alles voorbereid. Maar dat betekent niet dat we niet verrast zijn als we zo’n unieke oproep krijgen’, deelde Fairfax County Police Department op Facebook.