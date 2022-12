Straffe cijfers rond supportersgeweld: al 143 jaar aan stadionverboden uitgesproken sinds start van dit seizoen

Het plan ‘Samen voor Veilig Voetbal’ van de Pro League, Binnenlandse Zaken en de KBVB tegen supportersgeweld in het Belgisch voetbal werpt stilaan zijn vruchten af. Sinds de start van dit seizoen zijn er al 1.716 maanden of 143 jaar aan stadionverboden uitgesproken.

Het plan Samen voor Veilig Voetbal met strengere sancties tegen supportersgeweld werd in juni voorgesteld en nu worden de eerste resultaten stilaan duidelijk. De Nationale Kamer voor Burgerrechtelijke Uitsluitingen, die dit seizoen werd geïnstalleerd door KBVB en Pro League en die burgerrechtelijke stadionverboden uitspreekt, behandelde sinds begin van dit seizoen al 102 dossiers. 85 daarvan zijn al afgerond. In totaal werd er al voor 1.716 maanden of 143 jaren aan stadionverbod uitgesproken. 65 personen werden na vaststelling van inbreuken zo de toegang tot de stadions ontzegd.

Lorin Parys, CEO van de Pro League is tevreden dat de nieuwe, snellere procedure resultaten boekt: “De Nationale Kamer voor Burgerrechtelijke Uitsluitingen is, samen met de veel strengere sancties, de eerste maatregel die we genomen hebben. Het zijn niet langer de clubs, maar een onafhankelijk college dat snel straffen uitspreekt. Nu kent iemand op 20 werkdagen, beroepsprocedure inbegrepen, zijn definitieve straf. Een vuurpijl gooien betekent minimum 2 jaar stadionverbod, dat kan oplopen tot 10 jaar. Bij recidive kunnen de straffen oplopen tot 25 jaar. En we werken ook met een onmiddellijke schorsing. Zo geven we meteen lik op stuk.”

© Getty Images/iStockphoto

“De nieuwe regels, in combinatie met een goede samenwerking tussen de Pro League, de KBVB, onze clubs en de lokale ordediensten zorgen ervoor dat we niet alleen sneller en strenger ingrijpen, maar ook veel meer”, gaat Parys verder. “Halverwege dit seizoen hebben we nu al meer dossiers dan in een volledig seizoen op basis van de oude regels het geval was. Bovendien merken we ook dat de nieuwe procedure door veel meer clubs wordt ingezet. We laten ons voetbal dus niet langer kapen, maar werken aan stadions waar we in de toekomst nog meer families met kinderen verwelkomen. Samen voor veilig voetbal is en blijft in eerste plaats een plan voor de fans. We doen het voor de fans.”

Intussen werkt de Pro League samen met de clubs, KBVB en alle betrokken partijen verder aan de uitrol van de andere maatregelen uit Samen voor Veilig Voetbal. Om ervoor te zorgen dat fans met een stadionverbod het stadion effectief niet meer binnen raken, zullen tickets en abonnementen nu enkel nog op naam verkocht worden, waarbij het systeem Free your Seat het mogelijk maakt - om bijvoorbeeld bij ziekte- toch een abonnement uit te wisselen tussen geregistreerde fans. De verschillende databases van de stadionverboden zijn vanaf nu automatisch en in real time gekoppeld aan Roboticket, het gezamenlijke ticketingsysteem van de Pro League-clubs.

Een analyse van de verschillende camera- en bewakingssystemen in de clubs gaat ook van start. De bedoeling is dat clubs verder inzetten op het gebruik van hoogwaardige camera’s om betrokkenen sneller te kunnen identificeren. En ook de gesprekken met de fans worden geïntensifieerd om de uitwisseling van informatie en inzichten te verzekeren. Daarnaast blijven de Pro League, Binnenlandse Zaken en de KBVB investeren in preventie en wordt de Voetbalwet binnenkort aangepast.